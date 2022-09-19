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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, поранили жінку

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 14:01
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, поранили жінку
ФОТО: GETTY

Російські окупаційні війська в обід 19 вересня обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.

Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди.

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Зараз у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості".

Деталі: Наразі невідомі масштаби руйнувань від обстрілу.

Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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