Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранили женщину

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:01
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранили женщину
ФОТО: GETTY

Российские оккупационные войска в обед 19 сентября обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды.

Реклама:

Сейчас в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести".

Детали: Пока неизвестны масштабы разрушений от обстрела.        

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: