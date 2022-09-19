Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранили женщину
Понедельник, 19 сентября 2022, 14:01
Российские оккупационные войска в обед 19 сентября обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Прямая речь Резниченко: "Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды.
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Сейчас в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести".
Детали: Пока неизвестны масштабы разрушений от обстрела.
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