Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранили женщину

Российские оккупационные войска в обед 19 сентября обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды.

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Сейчас в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести".

Детали: Пока неизвестны масштабы разрушений от обстрела.