Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранили женщину

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:01
ФОТО: GETTY

Российские оккупационные войска в обед 19 сентября обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды.

Сейчас в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести".

Детали: Пока неизвестны масштабы разрушений от обстрела.        

Поддержите УП на Patreon

Темы: Днепропетровская областьобстрел
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

фотоШмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом

Фото, видеоВ полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток

Крупнейший частный банк Турции прекратил обслуживание российских карт "Мир"

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 2 погибших, 3 раненых
Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие
Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: 2 убитых в селе Большая Костромка
Последние новости
04:31
Эрдоган: Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных
04:02
"Украина будет самой важной темой" – Боррель о неделе в ООН
03:30
За время войны в Украине Россия не смогла достичь стратегических целей – Пентагон
02:30
Военные ударили по 4 районам сосредоточения врага – оперативное командование
01:56
ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"
01:18
В России заставляют перечислять деньги на лечение раненых в Украине – СМИ
01:15
В начале оккупации Изюма россияне не разрешали хоронить погибших – СМИ
00:25
Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, есть раненные
00:10
В Венгрии начали выполнять требования Еврокомиссии, чтобы получить заблокированные 7,5 млрд евро
00:08
На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин
Все новости...