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Встановили п’ятьох дітей-жертв сексуального насильства військових РФ – генпрокурор

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 14:02
Встановили п’ятьох дітей-жертв сексуального насильства військових РФ – генпрокурор
Андрій Костін. фото ОГП

Українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства росіян за час повномасштабної війни.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова: "...є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів.

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Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив... Це складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається "зелена кімната" - за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає.

Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях".

Деталі: Генпрокурор також підтвердив, що за офіційними даними, понад 7 тисяч дітей були депортовані на непідконтрольну Україні територію, на територію держави-агресора та республіки Білорусь.

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Наразі ідентифіковано 5327 дітей.

Лише 55 дітей, які були незаконно депортовані на територію держави-агресора, Україні вдалося повернути. 37 дітей разом з батьками або вихователями перебувають на цей час на території країн Європейського Союзу.

На думку Костіна, міжнародні організації мають можливості тиснути на країну-агресора, щоб повернути дітей. Водночас вони використали ці можливості, щоб українське зерно експортувалося в країни світу, які потерпають від голоду.

"Ми живемо у світі цинізму, на жаль. Але ми маємо із цим цинізмом також працювати. І вимагати, навіть якщо є цинізм, робити те, що можливо", - додав генпрокурор.

Теми: війнаОфіс генпрокурора
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