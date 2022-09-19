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Установили пятерых детей-жертв сексуального насилия военных РФ – генпрокурор

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:02
Андрей Костин. фото ОГП

Украинские правоохранители установили пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия россиян за время полномасштабной войны.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью изданию "Левый берег"

Прямая речь: "...есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлено пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами этой категории военных преступлений.

Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже отметил... Это сложная работа. Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется "зеленая комната" - при непосредственном участии психолога: он вне визуального наблюдения ребенка, но помогает.

Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств в этих уголовных производствах".

Детали: Генпрокурор также подтвердил, что по официальным данным, более 7 тысяч детей были депортированы на неподконтрольную Украине территорию, на территорию государства-агрессора и республики Беларусь.

Сейчас идентифицированы 5327 детей.

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Только 55 детей, которые были незаконно депортированы на территорию государства-агрессора, Украине удалось вернуть. 37 детей вместе с родителями или воспитателями находятся в настоящее время на территории стран Европейского Союза.

По мнению Костина, международные организации имеют возможности давить на страну-агрессора, чтобы вернуть детей. В то же время они использовали эти возможности, чтобы украинское зерно экспортировалось в страны мира, которые страдают от голода.

"Мы живем в мире цинизма, к сожалению. Но мы должны с этим цинизмом также работать. И требовать, даже если есть цинизм, делать то, что возможно", - добавил генпрокурор.

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Темы: войнаОфис генпрокурора
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