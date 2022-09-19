Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Установили пятерых детей-жертв сексуального насилия военных РФ – генпрокурор

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:02
Установили пятерых детей-жертв сексуального насилия военных РФ – генпрокурор
Андрей Костин. фото ОГП

Украинские правоохранители установили пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия россиян за время полномасштабной войны.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью изданию "Левый берег"

Прямая речь: "...есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлено пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами этой категории военных преступлений.

Реклама:

Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже отметил... Это сложная работа. Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется "зеленая комната" - при непосредственном участии психолога: он вне визуального наблюдения ребенка, но помогает.

Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств в этих уголовных производствах".

Детали: Генпрокурор также подтвердил, что по официальным данным, более 7 тысяч детей были депортированы на неподконтрольную Украине территорию, на территорию государства-агрессора и республики Беларусь.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас идентифицированы 5327 детей.

Только 55 детей, которые были незаконно депортированы на территорию государства-агрессора, Украине удалось вернуть. 37 детей вместе с родителями или воспитателями находятся в настоящее время на территории стран Европейского Союза.

По мнению Костина, международные организации имеют возможности давить на страну-агрессора, чтобы вернуть детей. В то же время они использовали эти возможности, чтобы украинское зерно экспортировалось в страны мира, которые страдают от голода.

"Мы живем в мире цинизма, к сожалению. Но мы должны с этим цинизмом также работать. И требовать, даже если есть цинизм, делать то, что возможно", - добавил генпрокурор.

Темы: войнаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
война
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: