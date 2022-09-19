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Бундесбанк: Німеччині загрожує рецесія, інфляція перевищить 10%

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 14:16

Німеччина рухається до рецесії, оскільки інфляція перевищить 10-відсоткову позначку.

Про це оголосив Бундесбанк у своєму щомісячному звіті, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Існують ознаки рецесії в економіці Німеччини в сенсі явного, широкомасштабного та тривалого падіння економічного виробництва", — йдеться у звіті.

Центральний банк прогнозує помірне скорочення в поточному кварталі та більш помітне зниження активності в останньому кварталі цього року та першому кварталі наступного року.

"Висока інфляція та невизначеність щодо постачання енергії та її вартості впливають не лише на галузь, що потребує газу та електроенергії, її експортний бізнес та інвестиції, але й на приватне споживання та залежних від нього постачальників послуг", – йдеться у звіті.

Бундесбанк не надав жодних конкретних цифр і попередив, що перспективи найбільшої економіки єврозони залишаються оповитими невизначеністю.

Німецька економіка з великою промисловістю дуже залежить від російського газу, що робить її особливо вразливою до наслідків війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейський центральний банк вперше у свої історії підняв процентну ставку на 0,75 відсоткового пункту для боротьби з рекордною інфляцією.

Раніше курс євро опустився до найнижчого за 20 років рівня. З початку року європейська валюта продовжувала слабшати стосовно долара.

Теми: Німеччинаінфляція
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