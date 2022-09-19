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Бундесбанк: Германии грозит рецессия, ожидается двузначная инфляция

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 14:16

Германия движется к рецессии, поскольку инфляция превысит 10-процентную отметку.

Об этом объявил Бундесбанк в своем ежемесячном отчете, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Существуют признаки рецессии в экономике Германии в смысле явного, широкомасштабного и длительного падения экономического производства", - говорится в отчете.

Центральный банк прогнозирует умеренное сокращение в текущем квартале и более заметное снижение активности в последнем квартале этого года и первом квартале следующего года.

"Высокая инфляция и неопределенность относительно поставок энергии и ее стоимости влияют не только на отрасль, которая нуждается в газе и электроэнергии, ее экспортный бизнес и инвестиции, но и на частное потребление и зависимых от него поставщиков услуг", - говорится в отчете.

Бундесбанк не предоставил никаких конкретных цифр и предупредил, что перспективы крупнейшей экономики еврозоны остаются неопределенными.

Немецкая экономика с крупной промышленностью очень зависит от российского газа, что делает ее особенно уязвимой к последствиям войны в Украине.

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Напомним, Европейский центральный банк впервые в свои истории поднял процентную ставку на 0,75 процентного пункта для борьбы с рекордной инфляцией.

Ранее курс евро опустился до самого низкого за 20 лет уровня. С начала года европейская валюта продолжала ослабевать по отношению к доллару.

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Темы: Германияинфляция
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