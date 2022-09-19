Окупанти намагаються відновити переправу біля Каховської ГЕС – знімки супутника

На окупованій частині Херсонської області російські окупанти намагаються відновити переправу через пошкоджений міст в районі Каховської гідроелектростанції.

Джерело: "Схеми"

Дослівно: "Супутникові знімки Planet Labs демонструють спроби російських окупантів відбувати переправу через пошкоджений ракетними ударами ЗСУ міст в районі Каховської гідроелектростанції.

Це тимчасова окупована територія Херсонській області".

Деталі: Зокрема, на знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною моста можна побачити насип та затоплені раніше вагони. У звіті Генштабу йшлося про те, що окупанти затопили вагони для відбудови переправи біля цієї ГЕС.

На супутниковому фото за 16 вересня можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом з’явився насип.

Також Planet Labs зафіксував поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня їх ще не було.

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