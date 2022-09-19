Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти намагаються відновити переправу біля Каховської ГЕС – знімки супутника

Альона Мазуренко Понеділок, 19 вересня 2022, 14:52

На окупованій частині Херсонської області російські окупанти намагаються відновити переправу через пошкоджений міст в районі Каховської гідроелектростанції. 

Джерело: "Схеми" 

Дослівно: "Супутникові знімки Planet Labs  демонструють спроби російських окупантів відбувати переправу через пошкоджений ракетними ударами ЗСУ міст в районі Каховської гідроелектростанції.

Це тимчасова окупована територія Херсонській області".

Деталі: Зокрема, на знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною моста можна побачити насип та затоплені раніше вагони. У звіті Генштабу йшлося про те, що окупанти затопили вагони для відбудови переправи біля цієї ГЕС.

 

На супутниковому фото за 16 вересня можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом з’явився насип.

 

Також Planet Labs зафіксував поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня їх ще не було.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Херсонська областьокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

фото, відеоУ поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон – ОК "Південь"
Жителям звільнених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму
Гауляйтер Сальдо заявив, що повернувся на Херсонщину
Останні новини
05:17
фотоСтало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
04:31
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
04:02
"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН
03:30
За час війни в Україні Росія не змогла досягти стратегічних цілей – Пентагон
02:30
Військові вдарили по 4 районах зосередження ворога – оперативне командування
01:56
ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"
01:18
У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ
01:15
На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ
00:25
Росіяни накрили вогнем дві громади Сумщини, є поранені
00:10
В Угорщині почали виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро
Усі новини...