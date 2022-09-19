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Оккупанты пытаются восстановить переправу возле Каховской ГЭС – снимки спутника

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:52
Оккупанты пытаются восстановить переправу возле Каховской ГЭС – снимки спутника

На оккупированной части Херсонской области российские оккупанты пытаются восстановить переправу через поврежденный мост в районе Каховской гидроэлектростанции. 

Источник: "Схемы" 

Дословно: "Спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют попытки российских оккупантов отбывать переправу через поврежденный ракетными ударами ВСУ мост в районе Каховской гидроэлектростанции.

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Это временная оккупированная территория Херсонской области".

Детали: В частности, на снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь и затопленные ранее вагоны. В отчете Генштаба говорилось о том, что оккупанты затопили вагоны для восстановления переправы возле этой ГЭС.

 

На спутниковом фото за 16 сентября можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь.

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Также Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы, на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.

Темы: Херсонская областьоккупация
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