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Оккупанты пытаются восстановить переправу возле Каховской ГЭС – снимки спутника

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 14:52

На оккупированной части Херсонской области российские оккупанты пытаются восстановить переправу через поврежденный мост в районе Каховской гидроэлектростанции. 

Источник: "Схемы" 

Дословно: "Спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют попытки российских оккупантов отбывать переправу через поврежденный ракетными ударами ВСУ мост в районе Каховской гидроэлектростанции.

Это временная оккупированная территория Херсонской области".

Детали: В частности, на снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь и затопленные ранее вагоны. В отчете Генштаба говорилось о том, что оккупанты затопили вагоны для восстановления переправы возле этой ГЭС.

 

На спутниковом фото за 16 сентября можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь.

 

Также Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы, на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.

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Темы: Херсонская областьоккупация
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