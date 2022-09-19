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Рютте та Шольц домовились про подальшу військову підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 16:08

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові в понеділок домовились про подальшу військову підтримку України.

Про це у своєму офіційному Twitter-акаунті повідомив Марк Рютте, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо нещодавні воєнні успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні", - зауважив глава уряду Нідерландів.

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Він додав, що у розмові йшлося також про заходи щодо подолання енергетичної кризи в Європі.

11 липня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Україну.

Під час візиту він закликав лідерів європейських держав підтримувати Україну сучасним важким озброєнням.

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Теми: війнаНідерландиНімеччина
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