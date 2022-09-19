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Рютте и Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 16:08

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре в понедельник договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

Об этом в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил Марк Рютте, пишет "Европейская правда".

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они свидетельствуют, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе через нидерландско-немецкое военное сотрудничество по войне в Украине", - отметил глава правительства Нидерландов.

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Он добавил, что в разговоре речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.

Темы: войнаНидерландыГермания
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