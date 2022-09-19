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Ексголова Держспецзв’язку незаконно нарахував собі премії - ДБР

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 16:18
Ексголова Держспецзв’язку незаконно нарахував собі премії - ДБР
ілюстрація ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Державної служби спеціального зв’язку у перевищені службових повноважень.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Встановлено, що генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років приймав рішення про нарахування та виплату собі й наближеним до нього особам премій та інших заохочувальних виплат.

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Він робив це усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів України".

Деталі: Про яку суму коштів йдеться, в повідомленні ДБР не вказано. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п’яти років. 

Як відомо, з 1 липня 2015 до 12 жовтня 2019 року посаду голови Держспецзв'язку обіймав генерал-лейтенант Леонід Євдоченко.

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Теми: ДБР
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