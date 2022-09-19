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Экс-глава Госспецсвязи незаконно начислил себе премии - ГБР

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 16:18
Экс-глава Госспецсвязи незаконно начислил себе премии - ГБР
иллюстрация ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему председателю Государственной службы специальной связи в превышении служебных полномочий.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Установлено, что генерал-лейтенант в течение 2018-2019 годов принимал решение о начислении и выплате себе и приближенным к нему лицам премий и других поощрительных выплат.

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Он делал это вопреки действующему законодательству без согласования с Кабинетом министров Украины".

Детали: О какой сумме средств идет речь, в сообщении ГБР не указано. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как известно, с 1 июля 2015 до 12 октября 2019 года должность председателя Госспецсвязи занимал генерал-лейтенант Леонид Евдоченко.

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Темы: ГБР
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