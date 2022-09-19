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Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Понеділок, 19 вересня 2022, 16:24
Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон – ОК Південь
фото: ОК "Південь"

Російські підрозділи на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом, деякі командири окупантів намагають вийти на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб скласти зброю і здатися в полон.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають.

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Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як".

Деталі: За її словами, російські військові деморалізовані і не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.

Пряма мова: "Є інформація про те, що вони справді деморалізовані, вони справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий перебіг подій.

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Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний".

Гуменюк також розповіла про випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю: "Вони підлягають ретельній перевірці".

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаЗбройні сили
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