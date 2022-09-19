Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Понеділок, 19 вересня 2022, 16:24
фото: ОК "Південь"

Російські підрозділи на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом, деякі командири окупантів намагають вийти на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб скласти зброю і здатися в полон.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають.

Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як".

Деталі: За її словами, російські військові деморалізовані і не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.

Пряма мова: "Є інформація про те, що вони справді деморалізовані, вони справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий перебіг подій.

Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний".

ВІДЕО ДНЯ

Гуменюк також розповіла про випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю: "Вони підлягають ретельній перевірці".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

фото, відеоУ поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур

Усі новини...
Херсонська область
Жителям звільнених населених пунктів Херсонщини радять виїхати на зиму
Гауляйтер Сальдо заявив, що повернувся на Херсонщину
Окупанти намагаються відновити переправу біля Каховської ГЕС – знімки супутника
Останні новини
07:16
За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів – зведення
06:55
Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW
06:07
Чорне море: Росія збільшила корабельне угруповання до 10 одиниць
05:17
фотоСтало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
04:31
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
04:02
"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН
03:30
За час війни в Україні Росія не змогла досягти стратегічних цілей – Пентагон
02:30
Військові вдарили по 4 районах зосередження ворога – оперативне командування
01:56
ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"
01:18
У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ
Усі новини...