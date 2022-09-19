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Россияне на юге зажаты между ВСУ и правым берегом, ищут способ сдаться в плен – ОК "Юг"

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 16:24
Россияне на юге зажаты между ВСУ и правым берегом, ищут способ сдаться в плен – ОК Юг
фото: ОК "Юг"

Российские подразделения на юге зажаты между силами обороны Украины и правым берегом, некоторые командиры оккупантов пытаются выйти на связь с представителями ВСУ, чтобы сложить оружие и сдаться в плен. 

Источник: руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом - подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся.

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Поэтому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как".

Детали: По ее словам, российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении.

Прямая речь: "Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они действительно не видят цели своего пребывания на этом направлении, они видят пример востока, и это их очень вдохновляет, поскольку они понимают, что возможен и такой ход событий.

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Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковщины, и на пути они имеют существенное препятствие - Днепр, который в принципе для них пока непроходим, непроплывной, непроездной".

Гуменюк также рассказала о случаях, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие: "Они подлежат тщательной проверке".

Темы: Херсонская областьоккупациявойнаВооруженные силы
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