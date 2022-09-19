Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ звільнили ще одне селище на Луганщині – голова ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 16:39
ілюстративне фото ЗСУ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військові відбили в окупантів селище Білогорівка.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ".

Деталі: При цьому голова ОВА у передчутті масштабної деокупації Луганщини радить усім запастися терпінням.

Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині, оскільки застати противника зненацька на цьому напрямку нереально. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба, попередив Гайдай.

Пряма мова: "Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо.

Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією".

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: Попри пропагандистські заяви про "взяття під контроль всієї території Луганської області", росіянам за понад пів року повномасштабної війни це так і не вдалося. На початку вересня українські військові перейшли в контрнаступ.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Луганська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

Усі новини...
Луганська область
ОБСЄ вимагає негайно звільнити членів місії, яких "засудили" бойовики
Бойовики Луганщини хочуть негайного "референдуму" щодо вступу до РФ
Окупанти на Луганщині "ув'язнили" співробітника ОБСЄ на 13 років
Останні новини
07:16
За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів – зведення
06:55
Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW
06:07
Чорне море: Росія збільшила корабельне угруповання до 10 одиниць
05:17
фотоСтало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
04:31
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
04:02
"Україна буде найважливішою темою" – Боррель про тиждень в ООН
03:30
За час війни в Україні Росія не змогла досягти стратегічних цілей – Пентагон
02:30
Військові вдарили по 4 районах зосередження ворога – оперативне командування
01:56
ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"
01:18
У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ
Усі новини...