ЗСУ звільнили ще одне селище на Луганщині – голова ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військові відбили в окупантів селище Білогорівка.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ".

Деталі: При цьому голова ОВА у передчутті масштабної деокупації Луганщини радить усім запастися терпінням.

Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині, оскільки застати противника зненацька на цьому напрямку нереально. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба, попередив Гайдай.

Пряма мова: "Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо.

Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією".

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Що передувало: Попри пропагандистські заяви про "взяття під контроль всієї території Луганської області", росіянам за понад пів року повномасштабної війни це так і не вдалося. На початку вересня українські військові перейшли в контрнаступ.