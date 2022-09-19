ВСУ освободили еще один поселок на Луганщине – глава ОГА

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные отбили у оккупантов поселок Белогоровка.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ".

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Детали: При этом глава ОВА в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины советует всем запастись терпением.

Этот процесс будет значительно тяжелее, чем на Харьковщине, поскольку застать противника врасплох на этом направлении нереально. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба, предупредил Гайдай.

Прямая речь: "Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем.

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Люди нас ждут. Мы готовимся. Украинская власть сразу начнет работать в деоккупированных общинах. Время и терпение. Следите за официальной информацией".

Что предшествовало: Несмотря на пропагандистские заявления о "взятии под контроль всей территории Луганской области", россиянам за более чем полгода полномасштабной войны это так и не удалось. В начале сентября украинские военные перешли в контрнаступление.