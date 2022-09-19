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Німецька поліція спростувала російський фейк про затримання українських торгівців зброєю

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 17:20

Поліція Бремена спростувала затримання двох українців, які нібито намагалися продати на чорному ринку поставлену Заходом ЗРК Stinger – відповідне відео поширили прокремлівські канали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Минулими вихідними прокремлівські канали поширили в соцмережах відео, на якому нібито зображено зенітну ракету, яку конфіскувала німецька поліція. Стверджувалося, що поліція Бремена затримала українців, які хотіли продати зброю, поставлену в Україну в якості військової допомоги, на чорному ринку. Але відео виявилося фейком. Тим не менш, лише в Messenger Telegram воно набрало більше ста тисяч переглядів, а також поширилося на інші платформи.

Поліція Бремена відповіла у Twitter: "Це неправдиве повідомлення. Поліція Бремена не має жодного відношення до цього відео і не заарештовувала жодного українця, який торгував зброєю", – йдеться в повідомленні поліції в неділю в Twitter.

Як зазначає Spiegel, відео ще в суботу спростовували як неправдиве навіть російські чиновники, однак це не завадило його поширенню.

Заступник посла Росії в ООН Дмітрій Полянський прокоментував поширене відео в Twitter, заявивши, що "західних експартнерів попереджали про таку загрозу для власного народу". Заступник посла не відповів на коментарі про те, що це відео вже було спростовано офіційними органами. Схоже, що фейкові новини надто добре вписуються в наратив Кремля про нібито небезпечні поставки зброї із Заходу, зазначає Spiegel.

Відзначається, що фейковість відео перевірити досить легко, оскільки використана в ньому аудіодоріжка вирізана з відео протестів у Тюрингії проти корона вірусних обмежень у січні 2022 року. "Поклади мобільний, ти не маєш права щось тут знімати" - чути голос на відео.

ВІДЕО ДНЯ

Слід зазначити, що фейковий сюжет продовжує поширюватися російськими ЗМІ. Зокрема, зранку в понеділок відповідна новина вийшла на "Первом канале".

У Липні повідомлялося, що Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.

Читайте також: "Почалася скоординована російська спецоперація зі зриву постачання зброї із США".

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Теми: НімеччинаРосіяЗбройні силипропаганда
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