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Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 17:20

Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger – соответствующее видео распространили прокремлевские каналы.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

В минувшие выходные прокремлевские каналы распространили в соцсетях видео, на котором якобы изображена зенитная ракета, которую конфисковала немецкая полиция. Утверждалось, что полиция Бремена задержала украинцев, желающих продать оружие, поставленное в Украину в качестве военной помощи, на черном рынке. Но видео оказалось фейком. Тем не менее, только в Telegram оно набрало более ста тысяч просмотров, а также распространилось на другие платформы.

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Полиция Бремена ответила в Twitter: "Это ложное сообщение. Полиция Бремена не имеет никакого отношения к этому видео и не арестовывала ни одного украинца, торговавшего оружием", – говорится в сообщении полиции в воскресенье в Twitter.

Как отмечает Spiegel, видео еще в субботу опровергали как ложное даже российские чиновники, однако это не помешало его распространению.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал распространенное видео в Twitter, заявив, что "западных экс-партнеров предупреждали о такой угрозе собственному народу". Заместитель посла не ответил на комментарии о том, что это видео уже было опровергнуто официальными органами. Похоже, что фейковые новости слишком хорошо вписываются в нарратив Кремля о якобы опасных поставках оружия с Запада, отмечает Spiegel.

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Отмечается, что фейковость видео проверить достаточно легко, поскольку использованная в нем аудиодорожка вырезана из видео протестов в Тюрингии против коронавирусных ограничений в январе 2022 года. "Положи мобильный, ты не имеешь права что-то здесь снимать" – слышен голос на видео.

Следует отметить, что фейковый сюжет продолжает распространяться по российским СМИ. В частности, утром в понедельник соответствующая новость вышла на "Первом канале".

В июле сообщалось, что Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине. В то же время в ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ.

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Темы: ГерманияРосcияВооруженные силыпропаганда
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