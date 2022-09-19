Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОГП вже задокументував 34 тисячі воєнних злочинів росіян в Україні

Євген КізіловПонеділок, 19 вересня 2022, 17:26
ОГП вже задокументував 34 тисячі воєнних злочинів росіян в Україні
Андрій Костін, Getty Images

Наразі Офіс генерального прокурора задокументував 34 000 воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.

Джерело: інтерв'ю генерального прокурора України Андрія Костіна для CBS News

Пряма мова: "На даний момент ми зафіксували 34 000 воєнних злочинів в Україні".

Реклама:

Деталі: За його словами, пріоритетними у розслідуванні зараз є злочини, скоєні на звільненій Харківщині, зокрема у місті Ізюм.

Також триває розслідування багатьох справ щодо подій у Бучі та Ірпені. Це і вбивства мирних мешканців, і обстріли, і руйнування цивільних об'єктів.

Пряма мова: "Те, що ми бачимо зараз - це, звичайно, жахлива кількість потенційних воєнних злочинів, скоєних російським агресором. Я хотів би навіть сказати, що те, що ми бачимо зараз - це система російського агресора, те, що вони роблять на окупованій території. І мені здається, що кожного разу, коли приходить російська армія, вони перетворюють це місце на нову Бучу, як ми бачимо в Ізюмі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс генпрокуроравійнакриміналРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: