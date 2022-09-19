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ОГП вже задокументував 34 тисячі воєнних злочинів росіян в Україні

Євген КізіловПонеділок, 19 вересня 2022, 17:26
Андрій Костін, Getty Images

Наразі Офіс генерального прокурора задокументував 34 000 воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.

Джерело: інтерв'ю генерального прокурора України Андрія Костіна для CBS News

Пряма мова: "На даний момент ми зафіксували 34 000 воєнних злочинів в Україні".

Деталі: За його словами, пріоритетними у розслідуванні зараз є злочини, скоєні на звільненій Харківщині, зокрема у місті Ізюм.

Також триває розслідування багатьох справ щодо подій у Бучі та Ірпені. Це і вбивства мирних мешканців, і обстріли, і руйнування цивільних об'єктів.

Пряма мова: "Те, що ми бачимо зараз - це, звичайно, жахлива кількість потенційних воєнних злочинів, скоєних російським агресором. Я хотів би навіть сказати, що те, що ми бачимо зараз - це система російського агресора, те, що вони роблять на окупованій території. І мені здається, що кожного разу, коли приходить російська армія, вони перетворюють це місце на нову Бучу, як ми бачимо в Ізюмі".

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Теми: Офіс генпрокуроравійнакриміналРосія
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