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ОГП уже задокументировал 34 тысячи военных преступлений россиян в Украине

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 17:26
Андрей Костин, Getty Images

К этому времени Офис генерального прокурора задокументировал 34 000 военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Источник: интервью генерального прокурора Украины Андрея Костина для CBS News

Прямая речь: "На данный момент мы зафиксировали 34 000 военных преступлений в Украине".

Детали: По его словам, приоритетными в расследовании сейчас являются преступления, совершенные на освобожденной Харьковщине, в частности в городе Изюм.

Также продолжается расследование многих дел по событиям в Буче и Ирпене. Это и убийства мирных жителей, и обстрелы, и разрушение гражданских объектов.

Прямая речь: "То, что мы видим сейчас - это, конечно, ужасное количество потенциальных военных преступлений, совершенных российским агрессором. Я хотел бы даже сказать, что то, что мы видим сейчас - это система российского агрессора, то, что они делают на оккупированной территории. И мне кажется, что каждый раз, когда приходит российская армия, они превращают это место в новую Бучу, как мы видим в Изюме".

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Темы: Офис генпрокуроравойнакриминалРосcия
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