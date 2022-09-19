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Німеччина поставить Україні ще чотири Panzerhaubitze 2000

Понеділок, 19 вересня 2022, 17:56

Міноборони Німеччини оголосило, що поставить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомила пресслужба відомства у понеділок, пише "Європейська правда".

"Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати - самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Постачання стане можливим після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочато негайно", - йдеться у повідомленні міністерства.

Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що це збільшить кількість поставлених Німеччиною високоефективних гармат Україні до 14. Разом з поставленими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ цього типу зросте до 22.

"Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці", - заявила Ламбрехт.

У понеділок прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові в понеділок домовились про подальшу військову підтримку України.

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Теми: Німеччиназброя
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