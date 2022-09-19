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Германия поставит Украине еще четыре Panzerhaubitze 2000

Понедельник, 19 сентября 2022, 17:56

Минобороны Германии объявило, что поставит Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на собственное тяжелое материальное положение, Бундесвер предоставит Украине еще четыре артиллерийские пушки - самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, с дополнительным пакетом боеприпасов. Поставка станет возможной после обсуждения с промышленностью вопроса скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии и будет начата немедленно", - говорится в сообщении министерства.

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Министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что это увеличит количество поставленных Германией высокоэффективных пушек Украине до 14. Вместе с поставленными Нидерландами гаубицами количество переданных Украине САУ этого типа возрастет до 22.

"Украина очень хвалит эту систему и изъявила желание получить больше гаубиц. Для дальнейшей поддержки Украины в ее мужественной борьбе с жестоким вторжением России Германия выполнит эту просьбу и предоставит еще четыре такие самоходные гаубицы", - заявила Ламбрехт.

В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре в понедельник договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

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Темы: Германияоружие
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