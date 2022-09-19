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Прорыв плотины на Киевском водохранилище маловероятен, а ракетные обстрелы не страшны - Укргидроэнерго

Алена МазуренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 18:51
Прорыв плотины на Киевском водохранилище маловероятен, а ракетные обстрелы не страшны - Укргидроэнерго
фото: Укргидроэнерго

В пресс-службе Укргидроэнерго сообщили, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в надлежащем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а возможные повреждения в результате ракетного поражения не повлекут катастрофических последствий.

Источник: пресс-служба Укргидроэнерго

Дословно: "Учитывая распространение в сети Интернет манипулятивных оценок относительно катастрофических последствий прорыва плотины Киевского гидроузла, который возможен в результате нанесения российскими войсками ракетного удара по гидротехническому сооружению, сообщаем следующее...

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Относительно возможных сценариев ракетного обстрела российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется.

Сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом тогдашних угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто.

В случае же повреждения металлических затворов плотины, может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.

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Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены заранее".

Детали: В Укргидроэнерго заявили, что рассматривают распространение любых оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как "сомнительную, неуместную и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники, отвлечение внимания общества от актуальных проблем и попытку получения авторитета в СМИ через распространение непрофессиональных, псевдоэкспертных оценок".

Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом.

ГТС оснащены автоматизированной системой контроля безопасности гидротехнических сооружений, которая обеспечивает круглосуточный непрерывный контроль основных показателей состояния сооружений.

Постоянный эксплуатационный контроль и функционирование автоматизированной системы контроля безопасности сооружений обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращения возникновения аварийного состояния.

Сообщается, что надежность гидротехнических сооружений Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые 5 лет выполняет их обследование.

Темы: водаКиевская область
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