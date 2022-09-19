Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мешканець Калуша під виглядом волонтера обібрав людей на мільйон гривень

Євген КізіловПонеділок, 19 вересня 2022, 18:54
Мешканець Калуша під виглядом волонтера обібрав людей на мільйон гривень
Ілюстративне фото, Getty Images

Кіберполіцейські та слідчі поліції Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера з Калуша на привласненні 1,2 мільйона гривень пожертв.

Джерело: Національна поліція в Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, 27-річний житель Калуша у соцмережі розміщував оголошення про збір грошей на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні потрібних їм товарів.

Реклама:

Чоловік пропонував автомобілі, дрони та іншу військову техніку та амуніцію. Фігурант отримував передплату на банківські картки, однак взятих на себе обов’язків не виконував.

За попередніми даними, у такий спосіб зловмисник ошукав більше 20 громадян, зокрема і військових, котрі наразі перебувають на фронті.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: волонтерикриміналблагодійністьІвано-Франківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
волонтери
Три відкриття волонтера
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Збір на 10 тисяч дронів-камікадзе закрили за 3 доби
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: