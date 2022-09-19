Мешканець Калуша під виглядом волонтера обібрав людей на мільйон гривень
Понеділок, 19 вересня 2022, 18:54
Кіберполіцейські та слідчі поліції Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера з Калуша на привласненні 1,2 мільйона гривень пожертв.
Джерело: Національна поліція в Facebook
Деталі: Згідно з повідомленням, 27-річний житель Калуша у соцмережі розміщував оголошення про збір грошей на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні потрібних їм товарів.
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Чоловік пропонував автомобілі, дрони та іншу військову техніку та амуніцію. Фігурант отримував передплату на банківські картки, однак взятих на себе обов’язків не виконував.
За попередніми даними, у такий спосіб зловмисник ошукав більше 20 громадян, зокрема і військових, котрі наразі перебувають на фронті.
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