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Житель Калуша под видом волонтера обобрал людей на миллион гривен

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 18:54
Житель Калуша под видом волонтера обобрал людей на миллион гривен
Иллюстративное фото, Getty Images

Киберполицейские и следователи полиции Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера из Калуша на присвоении 1,2 миллиона гривен пожертвований.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Детали: Согласно сообщению, 27-летний житель Калуша в соцсети размещал объявления о сборе денег на нужды ВСУ, а также о помощи волонтерам в приобретении нужных им товаров.

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Мужчина предлагал автомобили, дроны и другую военную технику и амуницию. Фигурант получал предоплату на банковские карты, однако взятых на себя обязанностей не выполнял.

По предварительным данным, таким образом злоумышленник обманул более 20 человек, в том числе и военных, которые сейчас находятся на фронте.

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Темы: волонтерыкриминалблаготворительностьИвано-Франковская область
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