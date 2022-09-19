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У Сенаті США відбудеться закрите обговорення щодо України – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 19:10

У понеділок увечері у Сенаті відбудеться секретний брифінг для сенаторів Сполучених Штатів щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерела в Сенаті.

Зазначається, що брифінг відбувається після того, як Україна досягла певних успіхів у контрнаступальних зусиллях проти Росії минулого тижня, а адміністрація Байдена оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Україна нещодавно попросила у США у тому числі тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів, аргументуючи, що це необхідно для продовження звільнення окупованих територій.

Як повідомлялося, українська сторона змінила тактику в переговорах із США щодо отримання винищувачів F-16, зенітних ракетних комплексів Patriot та безпілотників Gray Eagle – вона сподівається укласти довгострокові контракти на їхнє постачання.

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Теми: СШАУкраїнавійна
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