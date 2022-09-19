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В Сенате США состоится закрытое обсуждение по Украине - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 19:10

В понедельник вечером в Сенате состоится секретный брифинг для сенаторов Соединенных Штатов по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники в Сенате.

Отмечается, что брифинг происходит после того, как Украина достигла определенных успехов в контрнаступательных усилиях против России на прошлой неделе, а администрация Байдена объявила об очередном пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

Напомним, по информации СМИ, Украина недавно попросила у США в том числе тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров, аргументируя, что это необходимо для продолжения освобождения оккупированных территорий.

Как сообщалось, украинская сторона изменила тактику в переговорах с США относительно получения истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов Patriot и беспилотников Gray Eagle - она надеется заключить долгосрочные контракты на их поставку.

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Темы: СШАУкраинавойна
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