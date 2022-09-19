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МЗС РФ викликало посла Канади через кинутий в російське посольство "коктейль Молотова"

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 19:40

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Канади та висловило протест у зв'язку з нападами на посольство РФ в Оттаві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС РФ.

"19 вересня викликаної в МЗС Росії Послу Канади в Москві Елісон Ле Клер було заявлено рішучий протест з приводу злочинних дій невстановленої особи, яка кинула пляшку із запалювальною сумішшю на територію російського посольства в Оттаві, а також блокування агресивно налаштованими демонстрантами за потурання наряду поліції службового входу в консульський відділ рос посольства" - йдеться у повідомленні.

Особливе обурення російського відомства викликало те, що правоохоронні органи не запобігли зазначеним інцидентам і не затримали винних.

РФ вимагає від Канади негайного вжиття заходів щодо забезпечення належної охорони російських закордонних установ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у неділю, що знайдені в Україні масові поховання є свідченням воєнних злочинів Росії, і необхідно притягнути РФ до відповідальності за її дії.

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Теми: РосіяКанададипломатичні відносини
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