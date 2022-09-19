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МИД РФ вызвал посла Канады из-за брошенного в российское посольство "коктейля Молотова"

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 19:40

Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады и выразило протест в связи с нападениями на посольство РФ в Оттаве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД РФ.

"19 сентября вызванной в МИД России Послу Канады в Москве Элисон Ле Клер был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирование агрессивно настроенными демонстрантами по попустительству наряда в консульский отдел рос посольства" - говорится в сообщении.

Особое возмущение российского ведомства вызвало то, что правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных.

РФ требует от Канады немедленного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России, и необходимо привлечь РФ к ответственности за ее действия.

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Темы: РосcияКанададипломатические отношения
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