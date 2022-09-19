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Труну королеви Єлизавети ІІ помістили в склепі перед приватним похованням

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 20:47

Труну з тілом королеви Британії Єлизавети ІІ помістили у родинному склепі Віндзорського замку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

фото РА
фото РА

Труна була опущена в склеп під час служби після того, як державні регалії, корона, держава та скіпетр були зняті зачитані титули покійної королеви.

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Коли зібрання співало національний гімн, король Чарльз, здавалося, намагався стримувати сльози.

Труна залишатиметься в склепі до поховання в Меморіальній каплиці короля Георга VI, яка є частиною каплиці Святого Георгія. Це буде невелика приватна сімейна служба, яка розпочнеться сьогодні о 19:30 за місцевим часом.

Єлизавета II — 11-й колишній монарх, похований у каплиці Віндзорського замку. Її поховають разом із батьком, королем Георгом VI, королевою-матір'ю та її сестрою Маргарет.

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Труну чоловіка Єлизавети, принца Філіпа, який помер минулого року, перенесуть до труни королеви.

На службі у каплиці Святого Георгія, окрім членів родини, персоналу резиденцій королеви, були присутні і деякі глави держав – зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Загалом на службі були присутні до 800 осіб.

Значно більша кількість високих гостей відвідала офіційну церемонію похорону королеви у Вестмінстерському абатстві. Серед 2000 тих, хто прибув на офіційну церемонію, було близько 500 президентів, прем’єр-міністрів, іноземних членів королівської сім’ї та високопоставлених осіб.

Сотні тисяч людей також вишикувались уздовж маршруту, яким катафалк королеви їхав із Лондона до Віндзора.

Теми: Велика Британія
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