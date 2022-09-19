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Труну королеви Єлизавети ІІ помістили в склепі перед приватним похованням

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 20:47

Труну з тілом королеви Британії Єлизавети ІІ помістили у родинному склепі Віндзорського замку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

фото РА
фото РА

Труна була опущена в склеп під час служби після того, як державні регалії, корона, держава та скіпетр були зняті зачитані титули покійної королеви.

Коли зібрання співало національний гімн, король Чарльз, здавалося, намагався стримувати сльози.

Труна залишатиметься в склепі до поховання в Меморіальній каплиці короля Георга VI, яка є частиною каплиці Святого Георгія. Це буде невелика приватна сімейна служба, яка розпочнеться сьогодні о 19:30 за місцевим часом.

Єлизавета II — 11-й колишній монарх, похований у каплиці Віндзорського замку. Її поховають разом із батьком, королем Георгом VI, королевою-матір'ю та її сестрою Маргарет.

Труну чоловіка Єлизавети, принца Філіпа, який помер минулого року, перенесуть до труни королеви.

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На службі у каплиці Святого Георгія, окрім членів родини, персоналу резиденцій королеви, були присутні і деякі глави держав – зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Загалом на службі були присутні до 800 осіб.

Значно більша кількість високих гостей відвідала офіційну церемонію похорону королеви у Вестмінстерському абатстві. Серед 2000 тих, хто прибув на офіційну церемонію, було близько 500 президентів, прем’єр-міністрів, іноземних членів королівської сім’ї та високопоставлених осіб.

Сотні тисяч людей також вишикувались уздовж маршруту, яким катафалк королеви їхав із Лондона до Віндзора.

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Теми: Велика Британія
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