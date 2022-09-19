Гроб королевы Елизаветы II поместили в склепе перед приватным захоронением

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II поместили в семейном склепе Виндзорского замка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

Гроб был опущен в склеп во время службы после того, как государственные регалии, корона, держава и скипетр были сняты и зачитаны титулы покойной королевы.

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Когда собрание пело национальный гимн, король Чарльз, казалось, пытался сдерживать слезы.

Гроб будет оставаться в склепе до захоронения в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая является частью часовни Святого Георгия. Это будет небольшая частная семейная служба, которая начнется сегодня в 19:30 по местному времени.

Елизавета II - 11-й бывший монарх, похороненный в часовне Виндзорского замка. Ее похоронят вместе с отцом, королем Георгом VI, королевой-матерью и ее сестрой Маргарет.

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Гроб мужа Елизаветы, принца Филиппа, который умер в прошлом году, перенесут к гробу королевы.

На службе в часовне Святого Георгия, кроме членов семьи, персонала резиденций королевы, присутствовали и некоторые главы государств - в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Всего на службе присутствовали до 800 человек.

Значительно большее количество высоких гостей посетило официальную церемонию похорон королевы в Вестминстерском аббатстве. Среди 2000 прибывших на официальную церемонию было около 500 президентов, премьер-министров, иностранных членов королевской семьи и высокопоставленных лиц.

Сотни тысяч людей также выстроились вдоль маршрута, по которому катафалк королевы ехал из Лондона в Виндзор.