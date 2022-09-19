Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гроб королевы Елизаветы II поместили в склепе перед приватным захоронением

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 20:47

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II поместили в семейном склепе Виндзорского замка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

 

Гроб был опущен в склеп во время службы после того, как государственные регалии, корона, держава и скипетр были сняты и зачитаны титулы покойной королевы.

Реклама:

Когда собрание пело национальный гимн, король Чарльз, казалось, пытался сдерживать слезы.

Гроб будет оставаться в склепе до захоронения в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая является частью часовни Святого Георгия. Это будет небольшая частная семейная служба, которая начнется сегодня в 19:30 по местному времени.

Елизавета II - 11-й бывший монарх, похороненный в часовне Виндзорского замка. Ее похоронят вместе с отцом, королем Георгом VI, королевой-матерью и ее сестрой Маргарет.

ВИДЕО ДНЯ

Гроб мужа Елизаветы, принца Филиппа, который умер в прошлом году, перенесут к гробу королевы.

На службе в часовне Святого Георгия, кроме членов семьи, персонала резиденций королевы, присутствовали и некоторые главы государств - в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Всего на службе присутствовали до 800 человек.

Значительно большее количество высоких гостей посетило официальную церемонию похорон королевы в Вестминстерском аббатстве. Среди 2000 прибывших на официальную церемонию было около 500 президентов, премьер-министров, иностранных членов королевской семьи и высокопоставленных лиц.

Сотни тысяч людей также выстроились вдоль маршрута, по которому катафалк королевы ехал из Лондона в Виндзор.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: