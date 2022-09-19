Найбільший приватний банк Туреччини перестав обслуговувати російські карти "Мір"

Турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, у понеділок оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір" – її РФ почала використовувати після виходу Visa та MasterCard.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg і Reuters.

У своїй заяві Isbank заявив, що прагне провадити діяльність у відповідності до національного законодавства і міжнародного права, постанов і принципів комерційного бізнесу.

Про припинення обслуговування турецьким банком російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.

Нагадаємо, Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках після зустрічі президентів Туреччини та Росії – Реджепа Таїпа Ердогана й Владіміра Путіна – на початку серпня.

Міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті раніше заявляв, що турецький бізнес не повинен остерігатися можливих дій Сполучених Штатів через ведення економічної діяльності з російськими підсанкційними особами.

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина швидко стала притулком для російських грошей, адже утрималася від запровадження санкцій проти Росії в унісон з G7. Топпосадовці США давно приватно висловлювали занепокоєння з цього приводу.

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Останнім часом, натомість, адміністрація Байдена стала більш гучно говорити про свої вимоги до турецького уряду дотримуватися санкцій. За даними видання FT, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.

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