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Крупнейший частный банк Турции прекратил обслуживание российских карт "Мир"

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 20:50
Getty Images

Турецкий частный банк Isbank, считающийся самым крупным по объему вкладов, в понедельник объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир" - ее РФ начала использовать после выхода Visa и MasterCard.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

В своем заявлении Isbank заявил, что стремится осуществлять деятельность в соответствии с национальным законодательством и международным правом, постановлениями и принципами коммерческого бизнеса.

О прекращении обслуживания турецким банком российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.

Напомним, Анкара согласилась ввести российскую платежную систему "Мир" в пяти своих банках после встречи президентов Турции и России – Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина – в начале августа.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявлял, что турецкий бизнес не должен опасаться возможных действий Соединенных Штатов из-за ведения экономической деятельности с российскими подсанкционными лицами.

С полномасштабным вторжением РФ в Украину Турция быстро стала убежищем для российских денег, ведь воздержалась от введения санкций против России в унисон с G7. Топ-чиновники США давно частно выражали обеспокоенность по этому поводу.

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В последнее время администрация Байдена стала более громко говорить о своих требованиях к турецкому правительству соблюдать санкции. По данным издания FT, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией.

Читайте также: Почему Турция не присоединилась к западным санкциям и будет ли она помогать РФ их обходить.

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Темы: банкиТурцияРосcия
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