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"Філігранна робота": ССО показали, як знищили спостережний пункт росіян

Олена РощінаПонеділок, 19 вересня 2022, 21:17
Філігранна робота: ССО показали, як знищили спостережний пункт росіян
ЗСУ влучили у спостережний пункт ворога, скриншот

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали відеозапис того, як знищили спостережний пункт росіян на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ, 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича

Дослівно: "Філігранна робота воїнів ССО України на Бахмутському напрямку. Влучним пострілом з ПТРК оператори знищили спостережний пункт російських окупантів".

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Деталі: На відео видно момент залпу й наслідки влучання у вежу, що височіє над сусідніми будівлями. Імовірно, саме там був один зі спостережних пунктів ворожої армії. 

Коли й де саме оператори протитанкового ракетного комплексу завдали цього удару, не уточнюється. 

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Теми: війнаДонбасЗбройні силиССО
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