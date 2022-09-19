"Філігранна робота": ССО показали, як знищили спостережний пункт росіян

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали відеозапис того, як знищили спостережний пункт росіян на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ, 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича

Дослівно: "Філігранна робота воїнів ССО України на Бахмутському напрямку. Влучним пострілом з ПТРК оператори знищили спостережний пункт російських окупантів".

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Деталі: На відео видно момент залпу й наслідки влучання у вежу, що височіє над сусідніми будівлями. Імовірно, саме там був один зі спостережних пунктів ворожої армії.

Коли й де саме оператори протитанкового ракетного комплексу завдали цього удару, не уточнюється.