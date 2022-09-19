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"Филигранная работа": ССО показали, как уничтожили наблюдательный пункт россиян

Елена РощинаПонедельник, 19 сентября 2022, 21:17
ВСУ попали в наблюдательный пункт врага, скриншот

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись того, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.

Источник: Силы специальных операций ВСУ, 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича

Дословно: "Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Метким выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов".

Детали: На видео видно момент залпа и последствия попадания в башню, возвышающуюся над соседними зданиями. Вероятно, именно там был один из наблюдательных пунктов вражеской армии.

Когда и где именно операторы противотанкового ракетного комплекса нанесли этот удар, не уточняется.

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Темы: войнаДонбассВооруженные силыССО
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