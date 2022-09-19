"Филигранная работа": ССО показали, как уничтожили наблюдательный пункт россиян
Понедельник, 19 сентября 2022, 21:17
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись того, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.
Источник: Силы специальных операций ВСУ, 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича
Дословно: "Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Метким выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов".
Детали: На видео видно момент залпа и последствия попадания в башню, возвышающуюся над соседними зданиями. Вероятно, именно там был один из наблюдательных пунктов вражеской армии.
Когда и где именно операторы противотанкового ракетного комплекса нанесли этот удар, не уточняется.