"Филигранная работа": ССО показали, как уничтожили наблюдательный пункт россиян

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись того, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.

Источник: Силы специальных операций ВСУ, 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича

Дословно: "Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Метким выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов".

Детали: На видео видно момент залпа и последствия попадания в башню, возвышающуюся над соседними зданиями. Вероятно, именно там был один из наблюдательных пунктов вражеской армии.

Когда и где именно операторы противотанкового ракетного комплекса нанесли этот удар, не уточняется.