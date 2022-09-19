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Німеччина домовилася зі Словенією про передачу Україні 28 танків М-55S

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 22:13
Словенський танк M-55S, архівне фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови в понеділок домовилися про схему "кругового обміну", внаслідок якої Україна отримає 28 модернізованих танків M-55S.

Як повідомляє "Європейська правда", таке повідомили в офісі словацького прем’єра.

Під час розмови Шольц і Голоб домовились, що Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.

"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – зазначається в повідомленні.

Як уточнює "Мілітарний", M-55S – це модернізація радянського застарілого танка Т-55, яка оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.

Востаннє Словенія отримувала модернізовані Т-55 у 1999 році, всього збройні сили країни мали 30 таких машин.

Про угоду з обміну зброєю між Німеччиною і Словенією стало відомо ще наприкінці квітня. Згідно з нею, Словенія мала надати Україні танки Т-72 радянського виробництва, а натомість отримати більш сучасну німецьку військову техніку.

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У липні словенський прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявляв, що розраховує укласти з Німеччиною угоду про передання Україні озброєння радянського зразка до кінця літа.

Минулого тижня Греція та Німеччина через майже чотири місяці остаточно погодили схему "кругового обміну", відповідно до якої грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

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Теми: НімеччинаУкраїнаСловеніязброя
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