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Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 22:13
Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S
Словенский танк M-55S, архивное фото из открытых источников

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора в понедельник договорились о схеме "кругового обмена", в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в офисе словацкого премьера.

В ходе разговора Шольц и Голоб договорились, что Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 немецких грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн.

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"Этот "круговой обмен" также усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – отмечается в сообщении.

Как уточняет "Мілітарний", M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

В последний раз Словения получала модернизированные Т-55 в 1999 году, всего вооруженные силы страны имели 30 таких машин.

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О соглашении по обмену оружием между Германией и Словенией стало известно еще в конце апреля. Согласно ей, Словения должна была предоставить Украине танки Т-72 советского производства, а получить более современную немецкую военную технику.

В июле словенский премьер-министр Словении Роберт Голоб заявлял, что рассчитывает заключить с Германией соглашение о передаче Украине вооружения советского образца до конца лета.

На прошлой неделе Греция и Германия почти через четыре месяца окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

Темы: ГерманияУкраинаСловенияоружие
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