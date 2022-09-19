Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 22:13
Словенский танк M-55S, архивное фото из открытых источников

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора в понедельник договорились о схеме "кругового обмена", в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в офисе словацкого премьера.

В ходе разговора Шольц и Голоб договорились, что Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 немецких грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн.

"Этот "круговой обмен" также усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – отмечается в сообщении.

Как уточняет "Мілітарний", M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

В последний раз Словения получала модернизированные Т-55 в 1999 году, всего вооруженные силы страны имели 30 таких машин.

О соглашении по обмену оружием между Германией и Словенией стало известно еще в конце апреля. Согласно ей, Словения должна была предоставить Украине танки Т-72 советского производства, а получить более современную немецкую военную технику.

ВИДЕО ДНЯ

В июле словенский премьер-министр Словении Роберт Голоб заявлял, что рассчитывает заключить с Германией соглашение о передаче Украине вооружения советского образца до конца лета.

На прошлой неделе Греция и Германия почти через четыре месяца окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ГерманияУкраинаСловенияоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновлено от 11:35Оккупанты Херсонщины тоже хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ

На Киевщине нашли еще двух замученных россиянами мужчин: один - в шевронах академии СБУ

Медведев хочет "защитить" оккупированный Донбасс через "референдумы": будет означать нападение на Россию

Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры

Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага – ISW

ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

Все новости...
Германия
Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"
Германия поставит Украине еще четыре Panzerhaubitze 2000
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Последние новости
13:13
Украина экспортировала более четырех миллионов тонн зерна в рамках "зерновой инициативы"
13:07
обновлено от 11:35Оккупанты Херсонщины тоже хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ
13:01
Пентагон: передача Украине танков западного типа обсуждается
12:49
Лукашенко говорит, что не допустит удара в спину России, готов поднимать по тревоге военных
12:40
ЕС финально согласовал выделение 5 млрд евро макрофина для Украины
12:39
Госдума хочет ввести в УК понятия "мобилизация" и "военное время" – СМИ
12:36
PepsiCo наконец прекратила производство газированных напитков в России
12:19
Оккупанты воюют с книгами: из библиотек Мелитополя изъяли всю украинскую литературу
12:07
фотоВ обсерватории Гринвича выбрали лучшие космические изображения 2022 года
12:07
Британия планирует выделить Украине еще 2,6 миллиарда долларов военной помощи – FT
Все новости...