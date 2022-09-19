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Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 22:43

Група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в понеділок заявила, що їде до Росії та планує здійснити "візит на схід України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в понеділок оголосила фракція AfD у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

"Група німецьких політиків зараз їде в Росію. Також планується візит на схід України", – йдеться в повідомленні, де вказується, що у складі групи – члени фракції "Альтернативи для Німеччини" Ганс-Томас Тільшнайдер і Даніель Вальд.

Далі політична сила стверджує, що приводом для поїздки стали результати соцопитування AfD, згідно з якими "понад третина жителів Саксонії-Ангальт не відчуває, що німецькі ЗМІ об'єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт".

Зазначається, що німецькі депутати "протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи" для того, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter, що візит ультраправих депутатів до окупованого сходу України є "підтримкою російської війни на винищення", і назвав це "підбурюванням до злочину агресії".

Депутати AfD не вперше вирушають на окуповані українські території, порушуючи законодавство України. Так, у 2018 році парламентарі від "Альтернативи для Німеччини" щонайменше двічі відвідували окупований Крим.

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"Альтернатива для Німеччини" з початку вторгнення Росії в Україну критикувала позицію німецького федерального уряду щодо допомоги Києву та виступала за діалог з РФ. А проте, наприкінці червня в лавах AfD несподівано стався розкол, оскільки західнонімецькі делегати не погодилися з відсутністю слова "війна" в описі подій в Україні.

Через позицію AfD канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її "партією Росії".

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Теми: НімеччинаРосіяУкраїна
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