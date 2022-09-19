Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Группа депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в понедельник заявила, что едет в Россию и планирует совершить "визит на восток Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник объявила фракция AfD в федеральной земле Саксония-Ангальт.

"Группа немецких политиков сейчас едет в Россию. Также планируется визит на восток Украины", – говорится в сообщении, где указывается, что в составе группы – члены фракции "Альтернативы для Германии" Ганс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.

Реклама:

Далее политическая сила утверждает, что поводом для поездки стали результаты соцопроса AfD, согласно которым "более трети жителей Саксонии-Ангальт не чувствуют, что немецкие СМИ объективно информируют их о российско-украинском конфликте".

Отмечается, что немецкие депутаты "в течение следующих нескольких дней отправятся в Восточную Европу" для того, чтобы "сложить собственное впечатление о гуманитарной ситуации".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter, что визит ультраправых депутатов в оккупированное восток Украины является "поддержкой российской войны на истребление", и назвал это "подстрекательством к преступлению агрессии".

ВИДЕО ДНЯ

Депутаты AfD не в первый раз отправляются на оккупированные украинские территории, нарушая законодательство Украины. Так, в 2018 году они по меньшей мере дважды посещали оккупированный Крым.

"Альтернатива для Германии" с начала вторжения России в Украину критиковала позицию немецкого федерального правительства по помощи Киеву и выступала за диалог с РФ. Однако в конце июня в рядах AfD неожиданно произошел раскол, поскольку западногерманские делегаты не согласились с отсутствием слова "война" в описании событий в Украине.

Из-за позиции AfD канцлер Германии Олаф Шольц назвал ее "партией России".