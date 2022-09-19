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Фінляндія не відкидає розміщення в себе бази НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 23:17

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна планує вивчити різні варіанти присутності Північноатлантичного Альянсу на своїй території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами глави фінського Міноборони, Гельсінкі найближчими роками планують збільшити кількість військовослужбовців у НАТО.

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Кайкконен додав, що питання щодо структури командування та збройних сил НАТО є центральними в оборонній політиці Альянсу.

Заява міністра пролунала на тлі пропозицій окремих чиновників і політиків у Фінляндії дозволити створення військової бази НАТО в країні.

Так, у липні влада міста Лаппеєнранта, що на кордоні з Росією, заявила про можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до Альянсу.

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Пізніше опозиційна Коаліційна партія Фінляндії, яка залишається найбільш популярною політичною силою країни, запропонувала зміцнити безпеку Фінляндії шляхом дислокації постійних сил і бази Північноатлантичного Альянсу.

За даними ЗМІ, Фінляндія, яка разом зі Швецією в травні подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу, обговорює можливість направлення своїх військовослужбовців до бойових підрозділів НАТО в країнах Балтії.

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Теми: ФінляндіяНАТОРосія
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