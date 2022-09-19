Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия не исключает размещения у себя базы НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 23:17

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует изучить разные варианты присутствия Североатлантического Альянса на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам главы финского Минобороны, Хельсинки в ближайшие годы планируют увеличить количество военнослужащих в НАТО.

Реклама:

Кайкконен добавил, что вопросы структуры командования и вооруженных сил НАТО являются центральными в оборонной политике Альянса.

Заявление министра прозвучало на фоне предложений отдельных чиновников и политиков в Финляндии разрешить создание военной базы НАТО в стране.

Так, в июле власти города Лаппеенранта на границе с Россией заявили о возможности создать в городе базу НАТО после присоединения Финляндии к Альянсу.

ВИДЕО ДНЯ

Позже оппозиционная Коалиционная партия Финляндии, остающаяся наиболее популярной политической силой страны, предложила укрепить безопасность Финляндии путем дислокации постоянных сил и базы Североатлантического Альянса.

По данным СМИ, Финляндия, которая вместе со Швецией в мае подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, обсуждает возможность направления своих военнослужащих в боевые подразделения НАТО в странах Балтии.

Читайте также: В НАТО без ПДЧ: как Украине повторить успех Финляндии и Швеции

Темы: ФинляндияНАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: