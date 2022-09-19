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Финляндия не исключает размещения у себя базы НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 23:17

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует изучить разные варианты присутствия Североатлантического Альянса на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам главы финского Минобороны, Хельсинки в ближайшие годы планируют увеличить количество военнослужащих в НАТО.

Кайкконен добавил, что вопросы структуры командования и вооруженных сил НАТО являются центральными в оборонной политике Альянса.

Заявление министра прозвучало на фоне предложений отдельных чиновников и политиков в Финляндии разрешить создание военной базы НАТО в стране.

Так, в июле власти города Лаппеенранта на границе с Россией заявили о возможности создать в городе базу НАТО после присоединения Финляндии к Альянсу.

Позже оппозиционная Коалиционная партия Финляндии, остающаяся наиболее популярной политической силой страны, предложила укрепить безопасность Финляндии путем дислокации постоянных сил и базы Североатлантического Альянса.

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По данным СМИ, Финляндия, которая вместе со Швецией в мае подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, обсуждает возможность направления своих военнослужащих в боевые подразделения НАТО в странах Балтии.

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Темы: ФинляндияНАТОРосcия
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