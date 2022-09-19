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Повітряні сили знищили ворожий Су-25 і одну ракету, випущену з літака 

Олена РощінаПонеділок, 19 вересня 2022, 23:43
Повітряні сили знищили ворожий Су-25 і одну ракету, випущену з літака 
Ілюстрація українських захисників

19 вересня повітряні сили Збройних сил України знищили 7 повітряних цілей, зокрема російський штурмовик Су-25.

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ 

Деталі: Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

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Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, додають у ПС ЗСУ.

Теми: війнаарміяПовітряні сили ЗСУ
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