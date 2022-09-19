Воздушные силы уничтожили вражеский Су-25 и одну ракету, выпущенную из самолета

19 сентября воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 7 воздушных целей, в частности российский штурмовик Су-25.

Источник: Воздушные Силы ВСУ

Детали: В течение суток 19 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

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Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по вражеским позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, добавляют в ВС ВСУ.