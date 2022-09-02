ISW: Путін намагається підготувати "ґрунт" для створення нових російських сил восени та взимку

Нові заяви президента РФ Володимира Путіна підтверджують його максималістські наміри щодо України та, ймовірно, мають створити інформаційні умови для заклику до створення нових сил восени та взимку цього року.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW зазначає, що судячи з опублікованих у ЗМІ кадрів, російські сили продовжують перекидати військові конвої на південь України через керченський міст. Ці російські розгортання, ймовірно, потрібні, аби створити умови для переглянутої операції із захоплення Донецької області (у Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська отримали наказ Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня – Ред.). Однак, малоймовірно, що росіяни досягнуть прогресу, необхідного для захоплення області до 15 вересня. Кремль, ймовірно, прагне отримати зиск із важливості захоплення територій Донеччини, щоб підняти бойовий дух.

ISW наголошує, що українці та Захід не повинні піддаватися на російські інформаційні операції, що зображують український контрнаступ у Херсонській області який такий, що майже миттєво зазнав невдачі, або зображують Україну "безпорадною маріонеткою західних господарів".

Російські війська завдали наземних ударів на північний захід від Слов'янська, на південь і північний схід від Бахмута, а також на північний захід і південний захід від Донецька.

Нагадаємо: 1 вересня Путін під час зустрічі зі школярами переконував їх у тому, що України не існувало до утворення Радянського Союзу і що нібито мета війни РФ проти України – припинити війну, яка відбувалася на Донбасі з 2014 року та захистити Росію, бо "на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав".