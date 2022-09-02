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Росіяни брешуть та перешкоджають місії МАГАТЕ на ЗАЕС – Енергоатом

Ірина БалачукП'ятниця, 2 вересня 2022, 09:11
Росіяни брешуть та перешкоджають місії МАГАТЕ на ЗАЕС – Енергоатом
Фото з Telegram Енергоатома

Російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, а також розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит".

Деталі: Зокрема, в НАЕК нагадали, що переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які 1 вересня приїхали на станцію, були російськими пропагандистами, тоді як автобуси з українськими та іноземними журналістами росіяни на ЗАЕС не пропустили.

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Крім того, окупанти брешуть щодо обстрілів та пошкоджень інфраструктури ЗАЕС і прогнозовано звинувачують у цьому ЗСУ.

В НАЕК додали, що військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, росіяни представили експертам МАГАТЕ як техніку "військ хімічного захисту".  

До того ж окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, оскільки там сховали від МАГАТЕ російських військових, які перебувають на станції.    

У НАЕК зазначили, що місії МАГАТЕ росіяни "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу про те, що нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ".  

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При цьому загарбники навмисно заглушили мобільний зв’язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", – підсумували в НАЕК.

Передісторія:

  • Місія МАГАТЕ добиралася до ЗАЕС досить довго, росіяни не надали їй спецперепусток – і 14 експертів потрапили на захоплену станцію лише 1 вересня і пробули там кілька годин, після чого на АЕС лишилося 5 представників місії
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії.  

Теми: МАГАТЕЗАЕСЕнергоатомокупація
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