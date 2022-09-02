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Росіяни брешуть та перешкоджають місії МАГАТЕ на ЗАЕС – Енергоатом

Ірина БалачукП'ятниця, 2 вересня 2022, 09:11
Фото з Telegram Енергоатома

Російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, а також розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит".

Деталі: Зокрема, в НАЕК нагадали, що переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які 1 вересня приїхали на станцію, були російськими пропагандистами, тоді як автобуси з українськими та іноземними журналістами росіяни на ЗАЕС не пропустили.

Крім того, окупанти брешуть щодо обстрілів та пошкоджень інфраструктури ЗАЕС і прогнозовано звинувачують у цьому ЗСУ.

В НАЕК додали, що військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, росіяни представили експертам МАГАТЕ як техніку "військ хімічного захисту".  

До того ж окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, оскільки там сховали від МАГАТЕ російських військових, які перебувають на станції.    

У НАЕК зазначили, що місії МАГАТЕ росіяни "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу про те, що нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ".  

При цьому загарбники навмисно заглушили мобільний зв’язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", – підсумували в НАЕК.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Місія МАГАТЕ добиралася до ЗАЕС досить довго, росіяни не надали їй спецперепусток – і 14 експертів потрапили на захоплену станцію лише 1 вересня і пробули там кілька годин, після чого на АЕС лишилося 5 представників місії
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії.  

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Теми: МАГАТЕЗАЕСЕнергоатомокупація
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