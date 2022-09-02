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Уряд схвалив нові санкції проти РФ та Білорусі, список осіб очолили доньки Путіна

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 13:36
Уряд схвалив нові санкції проти РФ та Білорусі, список осіб очолили доньки Путіна
Фото: Мінреінтеграції

Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Деталі: Повідомляється, що йдеться про російські підприємства військово-промислового комплексу, посадові особи нацбанків РФ та Білорусі.

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Під санкції потрапили, у тому числі, компанії та особи держав, які сприяли агресії РФ проти України, допомагали агресору обходити попередні санкції. Зокрема, говориться про ГК "Сернія", яка допомагала РФ постачати продукцію мікроелектроніки для потреб ВПК.

Крім того, санкції ввели проти російської телекомпанії "Царьград" та компаній, які займались майнінгом в інтересах російської промисловості.

Список персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки президента РФ Володимира Путіна.

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В Мінреінтеграції підкреслили, що санкції будуть застосовуватись Україною синхронно з  країнами-партнерами.

Що було раніше: 30 серпня Кабінет міністрів України схвалив пропозиції про введення персональних санкцій проти патріарха РПЦ Кирила та ще 7 представників російської православної церкви.

Теми: санкціїУкраїнаРосіявійна
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