Кабмін схвалив санкції проти патріарха Кирила та його поплічників з РПЦ

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції про введення персональних санкцій проти патріарха РПЦ Кирила та ще 7 представників російської православної церкви.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами".

Деталі: Крім Кирила, санкції пропонується запровадити на десять років проти: керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича); заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича); митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича); архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича); протоієрея російської православної церкви Владімірова Артемія Володимировича; митрофорного протоієрея російської православної церкви Ткачова Андрія Юрійовича; російського православного богослова Осипова Олексія Ілліча.

Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.

Ткаченко пояснив, що за процедурою санкційний список ще має розглянути РНБО та президент.