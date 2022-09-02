У Херсоні втретє за добу лунають вибухи
П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:08
В окупованому росіянами Херсоні втретє за 2 вересня мешканці повідомляють про звуки вибухів.
Джерело: Суспільне
Деталі: Станом на 16.34 стало відомо, що в окупованому Херсоні знову чутно вибухи.
До того у регіоні оголошували повітряну тривогу.
Зранку 2 вересня російські пропагандисти та місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів в окупованому росіянами Херсоні, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.
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Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Мешканці міста повідомляли про вибухи 31 серпня. У ніч проти 1 вересня Збройні сили України на Херсонщині завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту.
- 30-31 серпня українські військові також закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.