У Херсоні втретє за добу лунають вибухи

В окупованому росіянами Херсоні втретє за 2 вересня мешканці повідомляють про звуки вибухів.

Джерело: Суспільне

Деталі: Станом на 16.34 стало відомо, що в окупованому Херсоні знову чутно вибухи.

До того у регіоні оголошували повітряну тривогу.

Зранку 2 вересня російські пропагандисти та місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів в окупованому росіянами Херсоні, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.

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