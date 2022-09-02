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У Херсоні втретє за добу лунають вибухи

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:08
ДИМ У ХЕРСОНІ, ФОТО - СУСПІЛЬНЕ

В окупованому росіянами Херсоні втретє за 2 вересня мешканці повідомляють про звуки вибухів.

Джерело: Суспільне 

Деталі: Станом на 16.34 стало відомо, що в окупованому Херсоні знову чутно вибухи.

До того у регіоні оголошували повітряну тривогу. 

Зранку 2 вересня російські пропагандисти та місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів в окупованому росіянами Херсоні, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.

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Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Мешканці міста повідомляли про вибухи 31 серпня. У ніч проти 1 вересня Збройні сили України на Херсонщині завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту.
  • 30-31 серпня українські військові також закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

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Теми: Херсонобстрілокупаціявибух
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