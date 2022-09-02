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Естонська розвідка: До весни війна в Україні буде статичною

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:42

Голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що до весни війна в Україні відбуватиметься у статичному вигляді.

Про це він сказав у  п'ятницю на брифінгу в міноборони Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Як я вже говорив минулого тижня, до закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях" , - сказав Гросберг.

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Маловірогідно, що за цей час вдасться звільнити всю територію України, додав Гросберг. 

За його словами, досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.

Гросберг також прокоментував інтенсивні наступи українських сил у Херсонській області.

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"Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області", - сказав він.

За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси.

При цьому, за його словами, як російським частинам буде складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити і українським військам.

За словами Гросберга, для успішного наступу потрібна триразова перевага сил.

Крім того, Росія збудувала численні оборонні споруди в Херсонській області, а українські сили змогли прорвати лише першу лінію, сказав він.

У той же час успіхи України в Херсонській області та все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там "референдум", вважає Гросберг.

Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Як повідомлялося, Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

Теми: війнаЕстоніярозвідкаУкраїна
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