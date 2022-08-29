Окупанти залишились без великих мостів на Херсонщині, робота HIMARS дала результати
На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.
Джерело: оперативне угруповання військ "Каховка", речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук
Дослівно: "Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський)".
Деталі: Повідомляється, що вцілілими наразі є лише пішохідні переходи. Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.
Також речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук розказав про ситуацію на Херсонщині станом на зараз.
Пряма мова Братчука: "Берислав. Влучання в машзавод, там де базування русні. Влучання в пост, де базувалася русня біля маячанського північно- Кримського каналу. Влучання в переправу у Львове (Бериславський район). Там усе, що було — мінуснулося. Гаврилівка, Бериславський район. Мінус БК".
Що було раніше: Супутникові знімки за 27 серпня свідчать про те, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні.