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Окупанти залишились без великих мостів на Херсонщині, робота HIMARS дала результати

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 серпня 2022, 12:49
Окупанти залишились без великих мостів на Херсонщині, робота HIMARS дала результати
Фото: ОУВ "Каховка"

На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

Джерело: оперативне угруповання військ "Каховка", речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

Дослівно: "Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський)".

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Деталі: Повідомляється, що вцілілими наразі є лише пішохідні переходи. Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.

Також речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук розказав про ситуацію на Херсонщині станом на зараз.

Пряма мова Братчука: "Берислав. Влучання в машзавод, там де базування русні. Влучання в пост, де базувалася русня біля маячанського північно- Кримського каналу. Влучання в переправу у Львове (Бериславський район). Там усе, що було — мінуснулося. Гаврилівка, Бериславський район. Мінус БК".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Супутникові знімки за 27 серпня свідчать про те, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні.

Теми: війнаХерсонська областьУкраїнаРосія
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